فليك يكشف عودة 3 من لاعبي برشلونة المصابين وموقف يامال من لقاء إشبيلية

شفق نيوز/ تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن موقف أبرز لاعبيه العائدين من الإصابات في مواجهة إشبيلية، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

وأكد فليك في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الثلاثي غافي وداني أولمو وفيرمين لوبيز أصبحوا جاهزين للعب غدا.

وقال فليك: "أستطيع التأكيد أن اللاعبين العائدين من الإصابات سيكونون ضمن قائمتنا غدًا، لكن لا يمكنني القول إنهم سيلعبون أساسيين، الوضع مختلف لغافي، قد يكون على الدكة، لكن سنرى ما سيحدث، فيرمين بخير ويقدم أداء جيدا في التدريبات وقد يستطيع اللعب برفقة أولمو، سنرى ما سيحدث، لأن تركيزنا أكثر على مباراة الأربعاء أيضا".

وعن لامين يامال، الذي عاد للفريق بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الإسباني، أوضح: "سنلعب بأفضل تشكيلة لدينا، ولامين تعافى جيدا، وشكرا لمدرب المنتخب الإسباني على إراحته".

وعن تصريح تشيزني بأنه جاهز للمشاركة مع الفريق عقب عودته من الاعتزال والانضمام للفريق لتعويض تير شتيغن المصاب، أشار فليك: "أنا سعيد لأنه قال إنه جاهز للعب، لكن لا أرى أن هناك حاجة لتغيير مركز حراسة المرمى، غدًا بينيا سيكون الحارس الأساسي، ويوم الأربعاء أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا".

وعن صورته مع مدرب الفريق السابق تشافي هيرنانديز، قال فليك: "الوجود في هذا النادي رائع، والجميع رحب بي. منذ أن كنت مدربًا للمنتخب الألماني كان تربطني علاقة رائعة بتشافي ونتحدث دائمًا، سنحت لي الفرصة الآن للقائه، خاصة بعد مؤتمر وداعية إنييستا، طلبتُ منه إمكانية لقائه لشرب كوب من قهوة. كان لقاءً جميلًا واجتماعًا رائعًا، وهذا ما توقعته، تعرفتُ إلى أسرته، كما أنه يسكن قريبًا مني، لكن ما حصل بيننا من حديث سيظل أمرًا خاصًا".

وقبل مواجهة الغد يتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد (21) نقطة.