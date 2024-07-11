فليك يقع على علة برشلونة.. ما علاقة أسنان اللاعبين؟

شفق نيوز/ فاجأ مدرب نادي برشلونة، هانزي فليك، الإدارة الرياضية في النادي بعدما طلب إدراج فحص أسنان اللاعبين ضمن الفحوصات الطبية الاعتيادية، في خطوة غير مسبوقة داخل أسوار العملاق الكتالوني.

‎وتولى فليك تدريب برشلونة الإسباني أواخر مايو الماضي خلفاً لتشافي هيرنانديز الذي أقيل من منصبه عقب فترة قصيرة من عدوله عن الاستقالة التي تقدم بها مطلع العام الجاري.

‎وكشفت صحيفة "آس"، أن فليك فاجأ إدارة برشلونة بأساليبه الجديد غير المعهودة والتي تضمنت فحص أسنان اللاعبين، بعدما كانت الفحوصات تتضمن القياسات البدنية وتحليل الدم واختبارات أمراض القلب وإصابات العظام، ما دفع إدارة النادي إلى التعاقد مع طبيب أسنان للانضمام إلى الفريق الطبي.

‎واعتمد فليك، مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا سابقاً، على دراسات طبية نشرت في الماضي حول هذا الأمر ومنها "المجلة البريطانية للطب الرياضي" التي ربطت بشكل مباشر بين الإصابات والتهابات الأسنان واللثة.

‎وقالت المجلة الشهيرة في تقريرها قبل سنوات أن 77% من اللاعبين البريطانيين الذين تم فحصهم لديهم التهابات في اللثة، ما قد يؤثر على المضغ وبالتالي على وصول العناصر الغذائية إلى المعدة والعضلات.

‎وسبق لميلان الإيطالي التراجع عن التعاقد مع المدافع الفرنسي علي سيسوكو في عام 2009 بسبب مشاكل في الأسنان، وسط مخاوف من تأثير ذلك على العظام والعضلات.

‎وعانى برشلونة من حوالي 20 إصابة الموسم الماضي للاعبين هامين أمثال بيدري وفرينكي دي يونغ وكذلك غافي.