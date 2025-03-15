فليك: ننتظر مواجهة أتلتيكو مدريد بفارغ الصبر

شفق نيوز/ أكَّد مدرب برشلونة، الألماني هانز فليك، أنَّ فريقه في كامل تركيزه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وقال فليك، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أرى الفريق في كامل تركيزه لمباراة الغد. ننتظر اللقاء بفارغ الصبر. ستكون مباراة صعبة، لكن هناك دائمًا أشياء يمكننا تعلمها وتحسينها. غدًا سيكون تحديًا صعبًا، لكننا مستعدون".

وأضاف: "بالنسبة لي لدى أتلتيكو فريق قوي جدًا، وليس فقط 3 أو 4 لاعبين. لا أعتقد أن مواجهة الريال ستؤثر عليهم كثيرًا. إنهم في حالة جيدة، ولديهم خبرة ولن يكون ذلك مشكلة".

وتابع: "لدي علاقة جيدة مع نيكو كوفاتش (مدرب دورتموند).. إنه شخص رائع. لكن لا أريد الحديث عن هذه المباراة (برشلونة ودورتموند بدوري الأبطال) الآن، لا تزال بعيدة. لدينا مباريات كثيرة قبلها. دورتموند فريق كبير، وأثبتوا ذلك عندما واجهناهم. تركيزنا على أتلتيكو".

وواصل: "أعتقد أننا قدمنا مباراتين جيدتين ضد أتلتيكو، لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا من البداية للنهاية. بالمباراة الأولى، فقدنا التركيز بالدقائق الأخيرة. وفي الثانية، حدث ذلك في بداية المباراة ونهايتها، وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. إذا ارتكبت أخطاء، فإن أتلتيكو سيعاقبك".

واستمر: "مباراة أتلتيكو حاسمة؟ لا يزال هناك الكثير من المباريات. إنها مجرد مباراة. بالطبع، إذا فزنا، سنكتسب المزيد من الثقة. أتلتيكو من أفضل الفرق في الدوري، وليس من السهل الفوز على أي فريق. نحن في وضع جيد ونحافظ على مستوى رائع. إذا ركزنا، فلدينا فرص كبيرة وإمكانيات هائلة للفوز".