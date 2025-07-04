فلومينينسي البرازيلي يحرم الهلال السعودي من نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

فاز فريق فلومينينسي البرازيلي على الهلال السعودي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا، بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل أهداف فلومينينسي في المباراة كل من مارتينيلي وهيركليز في الدقائق 40،70، فيما سجل هدف الهلال الوحيد الهداف ليوناردو في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وألغت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح نادي الهلال بعد عرقلة للبرازيلي ليوناردو خلال أحداث الشوط الأول.

وينتظر فلومينينسي الفريق الفائز من مباراة تشيلسي وبالميراس لمواجهة أحدهم في نصف النهائي.