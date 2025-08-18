أفلس رسمياً.. نهاية نادٍ فرنسي عريق

شفق نيوز- باريس

أعلن نادي أجاكسيو، أحد أعرق الأندية في كرة القدم الفرنسية، إفلاسه رسمياً، يوم الاثنين، منهياً بذلك مسيرة استمرت 115 عاماً.

ويأمل أجاكسيو في البقاء بدوري الدرجة الثالثة وتجنب الهبوط إلى المستوى الإقليمي، ومن أجل ذلك، يتعين عليه الاستئناف أمام لجنة الاستئناف الوطنية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وبحسب الصحيفة الفرنسية "كورس ماتان" فإن هذه هي الحلقة الأخيرة في قصة طويلة مستمرة منذ عدة أشهر بسبب عدم وجود مشترٍ قادر على سداد ديون النادي الثقيلة، والمقدرة بنحو 13 مليون يورو.

وتتضمن تصفية النادي فقدان 180 وظيفة مباشرة، ومركز التدريب، الذي صُنّف الموسم الماضي كأفضل مركز تدريب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وسيعود أجاكسيو إلى دوري الهواة بعد 27 عاماً من التواجد بدوريات المحترفين.

ويتعين على أجاكسيو جمع ميزانية بمئات الآلاف من اليورو وتقديم استئناف قبل يوم الخميس 21 آب/ أغسطس حيث أطلق النادي حملة تبرعات عبر الإنترنت، جمعت 12 ألف يورو في غضون 24 ساعة.

وفاز أجاكسيو بدوري الدرجة الثانية الفرنسي مرتين ودوري الدرجة الثالثة مرة واحدة.