فلسطين حاضرة بافتتاح كأس آسيا.. قائد المنتخب يُلقي قسم البطولة بدلاً من القطري

شفق نيوز/ استضاف استاد لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، حفل افتتاح كأس آسيا 2023 الذي شهد إلقاء قائد منتخب فلسطين لقسم البطولة.

ويسبق الحفل، الذي حضره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر،المباراة الافتتاحية بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

وكان حفل الافتتاح بعنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهو أحد الكتب التراثية الآسيوية التي تمثل التشابه الثقافي في القارة الصفراء.

وشهد الحفل عدة عروض غنائية واستعراضية، وقد ترك حسن الهيدوس قائد منتخب قطر مسؤولية إلقاء قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".

وتشن إسرائيل حملة عسكرية شاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين، قال مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل 1200 أغلبهم مدنيون واحتجاز 240 شخصا في القطاع.

ويشارك منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار إيران والإمارات وهونغ كونغ ويبدأ مشواره أمام إيران البطلة ثلاث مرات بعد غد الأحد.