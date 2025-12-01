فلسطين تنتزع انتصاراً "تاريخياً" على قطر بهدف في اللحظات الأخيرة

شفق نيوز- الدوحة

تلقى المنتخب القطري خسارة قاتلة أمام المنتخب الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، وبهذا سجل منتخب فلسطين فوزاً تاريخياً على قطر في الثواني الأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من النسخة الحادي عشرة لبطولة كأس العرب لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية عند الساعة 6:45 مساءً، وانتهت لصالح المنتخب الفلسطيني بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+5 حيث سجل منتخب فلسطين هدفاً قاتلاً عن طريق خطأ دفاعي للاعب قطر سلطان البريك.

وتضم المجموعة الأولى لكأس العرب، كل من منتخبات قطر وسوريا وفلسطين وتونس.

وتضم البطولة أربع مجموعات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.