فلسطين تعلق على رفع يامال علمها اثناء احتفالات الفوز على ريال مدريد

علق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على لفتة لامين يامال، نجم برشلونة، الذي رفع علم فلسطين وسط احتفالات فريقه بحسم لقب الدوري الإسباني على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد.

وكتب الاتحاد الفلسطيني عبر صفحته على موقع "فيس بوك" باللغة الإسبانية عبارة "من فلسطين.. شكرًا لامين يامال"، وأرفق صورة النجم الإسباني الشاب وهو يحمل العلم.

وظهر يامال خلال موكب احتفالات البارسا في الشوارع أول أمس الإثنين، وهو يرفع علم فلسطين، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير.