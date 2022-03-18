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فلاح منفي يدعو لاختيار ملاعب إيران لمباراة الإمارات والانضمام للاتحاد الافريقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-18T08:10:07+0000
فلاح منفي يدعو لاختيار ملاعب إيران لمباراة الإمارات والانضمام للاتحاد الافريقي

شفق نيوز/ حث مدير شركة "غلوبل" العراقية، الحكم الدولي السابق، فلاح منفي، يوم الجمعة، على اختيار ملاعب إيران أرضاً محايدة لموقعة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي.

وقال منفي، لوكالة شفق نيوز، إن "النهضة العمرانية لملاعب العراق أغاظت الإماراتيين الذين يدعون دعم العراق"، لافتاً إلى أن "ملعب المدينة تحفة التحقت بتحف العراق، وأن أرضيته تتشرف بأقدام الأنقياء المحبين فعلا للعراق".

ودعا إلى التخلي عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والانضمام للاتحاد الإفريقي، وكذلك ترك بطولة كأس الخليج، فمن دون مشاركة المنتخب العراقي، لا طعم ولا قيمة جماهيرية للبطولة".

واقترح الحكم الدولي العراقي السابق، على الاتحاد العراقي لكرة القدم "التمسك بحقه للعب في الأرض التي يختارها، وأن يصر على ملاعب إيران، لتكون هي الاختيار الوحيد ولا بديل لها، خصوصاً أن الجالية العراقية هناك كبيرة".

وأشار منفي، إلى أن "الاتحادين الآسيوي والدولي لا يستطيعان الرفض أو الاعتراض، كون الإمارات لعبت مباراتها السابقة في إيران ضمن نفس التصفيات، وعليه يجب الإصرار على اللعب في إيران ولا تراجع".

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