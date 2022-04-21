فلاح منفي لشفق نيوز: عدنا للناصرية بعد الحصول على تطمينات

شفق نيوز/ افاد فلاح منفي مدير شركة (غلوبال سبورت) المسؤولة عن إنشاء ملعب الإدارة المحلية في الناصرية، استئناف الشركة لعملها لإتمام إنجاز الملعب الذي سيكون بسعة 15 ألف متفرج، وذلك بعد أيام من تقديم طلب فسخ العقد نتيجة "تلقيها تهديدات عشائرية".

وقال منفي لوكالة شفق نيوز، إن الشركة تحصلت على ضمانات وتطمينات أمنية لحماية كوادرها خلال العمل، وتم الاتفاق بشأن إنجاز الملعب وعودة الشركة بأكملها.

وأوضح أن الاتفاق حصل بحضور رئيس صندوق اعمار ذي قار وتدخل المحافظ و"الخيرين" من أبناء المحافظة.

وأوضح منفي ان الكوادر الهندسية التركية انضمت ايضاً للعمل.

وعن تكلفة المشروع، قال إنه سيبلغ 25.5 مليار دينار عراقي.