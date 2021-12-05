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فلاح حسن ينفي لشفق نيوز تعرضه لحادث سير: لا يراعون مشاعر الاخرين

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-05T20:54:51+0000
فلاح حسن ينفي لشفق نيوز تعرضه لحادث سير: لا يراعون مشاعر الاخرين

شفق نيوز/ نفى رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، فلاح حسن، يوم الاحد، ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه لحادث سير.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز "لم اتعرض لأي حادث سير وانا بصحة جيدة حالياً واستغرب من تداول هكذا اخبار لا اعلم الغرض منها وهذا شيء مؤسف ان تقوم بعض الجهات ببث مثل هكذا شائعات مغرضة".

وأبدى حسن أسفه من بث هكذا "أنباء كاذبة لا تراعي مشاعر ذوي الشخص المعني"، داعياً وسائل الإعلام بأخذ الأخبار من مصادرها وقنواتها الرسمية وعدم الانجرار وراء بعض الادعاءات الكاذبة".

وتأهل فريق الزوراء الى الدور ربع نهائي لبطولة كأس العراق اليوم بعد الفوز على فريق القاسم بهدف دون مقابل سجله سعد عبد الامير من كرة مقصية في الدقيقة 60، وسيلاقي النوارس فريق القوة الجوية في دور ربع نهائي من كأس العراق.

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