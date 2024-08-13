فلاح حسن ورفاقه يعودون لإدارة نادي الزوراء (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، يوم الثلاثاء، قراراً بعودة إدارة نادي الزوراء، التي يرأسها فلاح حسن، وبطلان حلها.

وحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة تؤكد إصدار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكماً ببطلان قرار اللجنة الأولمبية بحل إدارة نادي الزوراء وعودة إدارة النادي برئاسة الكابتن فلاح حسن إلى عملها.

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قرر حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، وتشكيل أخرى مؤقتة تسيّر أمور النادي.

وفي بيان سابق ورد لوكالة شفق نيوز، مفاده أن المكتب التنفيذي قرر اختيار هيئة بديلة للحالية لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة.

وبينت أن المكتب التنفيذي اتخذ قراره في اجتماع، استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، المتضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء.