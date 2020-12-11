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فلاح حسن للنوارس: تذكروا أنكم تمثلون زعيم الألقاب

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-11T08:25:16+0000
فلاح حسن للنوارس: تذكروا أنكم تمثلون زعيم الألقاب

شفق نيوز/ تباحثت إدارة نادي الزوراء بالكادر التدريبي ولاعبي الفريق اسباب انخفاض مستوى الفريق في المباراتين الاخيرتين بعد التعادل في مبارتي الكهرباء ونفط البصرة ضمن الجولتين السادسة والسابعة.

وقال فلاح حسن رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، "لقد وجهنا الجهاز الفني واللاعبين في اجتماع جرى بالملعب لمراجعة حساباتهم لتقديم مستويات افضل في الجولات المقبلة ولاسيما هم يمثلون الزوراء الذي يعد اعرق الفرق العراقية وزعيم الألقاب.

واضاف حسن ان الجهاز الفني واللاعبين تعهدوا على تقديم كل مالديهم والخروج بنتائج ايجابية ترضي الجمهور والادارة وتعكس صورة مشرفة عن الزوراء بغية التنافس على الصدارة.

ولفت حسن ان الفريق يواصل تدريباته في ملعبه الثاني بالشالجية اذ بدأ تدريباته اليوم الجمعة في الساعة العاشرة والنصف صباحا استعدادا لمواجهة الصناعات الكهربائية يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الكرة والتي ستقام على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثانية ظهراً.

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