فلاح حسن بعد انتخابه رئيساً للزوراء: سنعيد النادي الى طريق الانجازات من جديد

شفق نيوز/ قال رئيس نادي الزوراء فلاح حسن، يوم الأحد، إنه سيعمل على إعادة النادي الى طريق الانجازات من جديد.

وأضاف حسن في اول تصريح بعد تجديد انتخابه للرئاسة من قبل الهيئة العامة للنادي، "أصبحنا اليوم أمام مسؤولية جديدة تحتم علينا تقديم مجهود اكبر لتحقيق النجاحات للنادي"، لافتاً إلى أن "الأبواب كانت مشرعة للترشيح للرئاسة والعضوية لكن لم يرشح احد امامي لمنصب الرئاسة".

وأوضح حسن لوكالة شفق نيوز، ان "الزوراء اسم كبير فهو الزعيم صاحب الانجازات الكبيرة، وسنعمل كإدارة منتخبة جديدة وفق استراتيجية وتخطيط ممنهج لاعادة كرة الزوراء الى طريق الانجازات من جديد".

وتابع رئيس نادي الزوراء؛ "نمتلك الملعب والقاعدة وأيضا موارد مالية مقبولة نوعا ما ونمتلك ادارة متميزة قادرة على تحقيق النجاح للمرحلة الجديدة، وكل هذه العوامل تسهم في العمل وفق النهج الصحيح وتحقيق نتائج طيبة في المرحلة المقبلة".

وبين ان "الانتخابات كانت مفتوحة للراغبين من الهيئة العامة للترشيح فلم نغلق الابواب بوجه اي عضو سواء لترشيحه لمنصب العضوية أو الرئاسة".

وقال حسن "سنكون أمام مسؤولية كبيرة وسنكون مطالبين بتحقيق انجازات جديدة للنادي في المرحلة المقبلة، سيما بفعالية كرة القدم التي تستهوي الوسط الرياضي وجمهور الزوراء العريق".

واشار الى ان "الانتخابات كانت شفافة وتحت إشراف رسمي ولم تمارس أي ضغوطات على المصوتين من الهيئة العامة وجرت الأمور بسهولة وانسيابية عالية وابارك للفائزين واقول حظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ، وستبقى أبواب النادي مشرعة لمن يرغب مد يد العون بمشورة أو أي جانب يخدم بها النادي".