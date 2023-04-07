"فكر بقلبك".. جونينيو لميسي: عد الى برشلونة بدلاً من منافسة رونالدو في الدوري السعودي

شفق نيوز / دعا البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو، المدير الرياضي السابق لأولمبيك ليون الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى العودة لبرشلونة وجعلها خطوته القادمة، بدلاً من منافسة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.

وقال جونينيو خلال استضافته عبر شبكة "مونت كارلو" الفرنسية: "لقد حقق ميسي كل شيء، وفاز مؤخرا بلقب كأس العالم، وأعتقد أن أفضل شيء بالنسبة له العودة إلى برشلونة".

وأضاف في المقابلة التي نشرها أيضا موقع كووورة المتخصص بالأخبار الرياضية: "يجب أن يفكر ميسي بقلبه، وأن تكون العودة بظروف مختلفة وعقد بقيمة أقل، أعتقد أن ذلك سيكون خيارا جيدا وأفضل من الدخول في ديربي مع كريستيانو رونالدو مع كامل احترامي للدوري السعودي". وكرر: "الخيار الأفضل هو العودة إلى برشلونة رغم أنه سيكون قرارا صعبا على تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لإيجاد التوازن في ظل تواجد نجم آخر بقيمة ليفاندوفسكي".

واستدرك جونينيو في ختام تصريحاته: "لكن ميسي يحظى بحب وتقدير اللاعبين وغرفة خلع الملابس والمدينة والجماهير، لأن ما حققه مع برشلونة لم يحققه أحد". وينتهي تعاقد ميسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وتكهنت تقارير صحفية بإمكانية انتقاله إلى الهلال السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي أو العودة مجددا إلى برشلونة.