فقد القدرة على النطق.. درجال يتعرض لوعكة صحية مفاجئة
شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الاثنين، عن تعرض رئيس الاتحاد عدنان درجال لوعكة صحية أفقدته القدرة على النطق.
وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز إن اجتماع الاتحاد الخاص بتسمية مدرب المنتخب الجديد، كان مقرراً عقده في الساعة الـ6:00 مساء اليوم في بغداد، لكن سفر الكابتن عدنان درجال أدى إلى تأجيل الاجتماع.
وأوضح الزاملي، أن "درجال تعرض لأزمة صحية أفقدته القدرة على النطق وبات لا يستطيع التحدث والكلام وسيخضع لفحوصات طبية".
وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن يدير الاجتماع النائب الأول لكن درجال فضل أن يكون متواجداً في اجتماع اليوم لمعرفته بتفاصيل المدرب الجديد للمنتخب الوطني".
وأوضح أنه "من المؤمل أن يتم عقد الاجتماع يوم غد الثلاثاء بعد عودة درجال من السفر أو ربما يؤجل الاجتماع إلى يوم آخر".