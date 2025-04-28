فقد القدرة على النطق.. درجال يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

شفق نيوز/ ‏كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الاثنين، عن تعرض رئيس الاتحاد عدنان درجال لوعكة صحية أفقدته القدرة على النطق.

‏وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز إن اجتماع الاتحاد الخاص بتسمية مدرب المنتخب الجديد، كان مقرراً عقده في الساعة الـ6:00 مساء اليوم في بغداد، لكن سفر الكابتن عدنان درجال أدى إلى تأجيل الاجتماع.

‏وأوضح الزاملي، أن "درجال تعرض لأزمة صحية أفقدته القدرة على النطق وبات لا يستطيع التحدث والكلام وسيخضع لفحوصات طبية".

‏وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن يدير الاجتماع النائب الأول لكن درجال فضل أن يكون متواجداً في اجتماع اليوم لمعرفته بتفاصيل المدرب الجديد للمنتخب الوطني".

‏وأوضح أنه "من المؤمل أن يتم عقد الاجتماع يوم غد الثلاثاء بعد عودة درجال من السفر أو ربما يؤجل الاجتماع إلى يوم آخر".