فضيحة في بطولة عالمية بسبب "بنطلون جينز"

شفق نيوز/ في انتهاك لقواعد الملابس في البطولة، ارتدى النرويجي ماجنوس كارلسين، بطل العالم للشطرنج السريع، "بنطلون جينز" متسبباً في فضيحة بالبطولة المقامة في نيويورك.

وبعد معاقبته من الاتحاد الدولي، أعلن النرويجي، البالغ من العمر 34 عاما، انسحابه على الفور.

وقال كارلسين: "إذا كان هذا ما يريدون فعله، على الأرجح سأتوجه إلى مكان حيث يكون الطقس فيه لطيفا بعض الشيء".

وحضر المصنف الأول على العالم في الشطرنج ليوم المباراة، الجمعة، وهو يرتدي الجينز، علما بأنه لا يسمح للمشاركين بارتداء هذه الملابس.

وبعد مباراته الثانية، تم تغريم كارلسين 200 دولار من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج وتوجيه إنذار نهائي له لتغيير ملابسه. ورفض كارلسين هذا وتم استبعاده من الجولة التاسعة.

وقرر كارلسين بعدها الانسحاب في الأدوار المتبقية من البطولة.

وقال الاتحاد الدولي للشطرنج في بيان، أصدره مساء الجمعة: "اليوم، انتهك السيد ماجنوس كارلسين قواعد الملابس بارتداء الجينز، حيث يحظر ارتداء هذه الملابس بموجب اللوائح المعتمدة منذ فترة طويلة لهذه البطولة".

وأضاف البيان: "هذه القواعد موجودة منذ سنوات ومعروفة لكل المشاركين ويتم إبلاغهم بها قبل كل حدث".