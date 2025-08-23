فضيحة على الهواء.. قرعة "مريبة" تثير غضب جماهير الكرة في رومانيا (فيديو)

شفق نيوز- بوخارست

أثارت قرعة كأس رومانيا لكرة القدم جدلاً واسعاً واتهامات بالتلاعب، بعد الطريقة الغريبة التي جرت بها عملية السحب، ما أثار موجة سخرية بين الجماهير والمتابعين.

وأظهر مقطع فيديو، متداول غابرييل بوديسكو، نائب الأمين العام للاتحاد الروماني لكرة القدم، وهو يحاول خلط الكرات داخل وعاء صغير ومكتظ، قبل أن يسحب كرة محددة بدا على اتصال دائم بها أثناء تحريكها.

وجاءت نتيجة السحب بمواجهة فريق فارول كونستانتا، صاحب المركز السادس في الدوري الروماني الممتاز، لفريق كورفينول هونيدوارا من الدرجة الثانية، ما عزز الشكوك بشأن نزاهة القرعة.

وسارع مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقاد طريقة الخلط غير المعتادة، معبرين عن مخاوفهم من شرعية النتائج، فيما وصف بعضهم المشهد بـ"المُثير للشفقة"، وسخر آخرون من صغر حجم الوعاء المستخدم.

ومازح أحد المتابعين قائلاً إن بوديسكو بدا وكأنه "ديفيد كوبرفيلد الروماني"، في إشارة إلى الساحر الشهير.

من جهته، أصدر الاتحاد الروماني لكرة القدم بياناً نفى فيه أي تلاعب بنتائج القرعة، لكنه أقرّ باستخدام وعاء أصغر من الحجم المناسب.

وجاء في البيان أن "حجم الوعاء كان أصغر مما ينبغي لضمان سهولة الخلط، لكن ذلك لم يؤثر بأي شكل على نزاهة العملية"، مؤكداً أن السحب جرى وفق الإجراءات، وبحضور ممثلين عن بعض الأندية، وعلى الهواء مباشرة لضمان الشفافية.

وأضاف الاتحاد أنه "يرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة للإشارة إلى وجود محاباة أو ترتيبات في القرعة".