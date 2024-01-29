فضيحة جنسية جديدة.. نيمار ينتظر طفلاً من علاقة عابرة وعائلته سعيدة

شفق نيوز/ يبدو أن الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي منعته من الظهور في الملاعب، لم تمنعه من الظهور في عناوين الأخبار، حيث تطارد لاعب الهلال السعودي فضيحة جديدة حسب ما كشفه موقع LeoDias.

وأفاد الموقع أن عارضة الأزياء والمؤثرة أماندا كيمبرلي أخبرت نيمار أنها تحمل طفله في رحمها، مشيرة إلى أن الأمر حدث خلال علاقة قصيرة جمعتهما أثناء تواجده مع صديقته السابقة برونا بيانكاردي التي أنجبت له ابنته "مافي" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وانفصلت عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وأشار LeoDias إلى أن عائلة نيمار استقبلت الخبر بسعادة ودون مشاكل أو خلافات مع كيمبرلي، وأوضحت أن اللاعب ينتظر ولادة الطفل في مايو القادم ليجري اختبار الحمض النووي، DNA، لإثبات نسبه والتحقق من أنه والده.

وتعرض نيمار إلى الإصابة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-2 في مونتيفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سقط نجم "السيليساو" بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي، ومن المتوقع عودته للعب بداية أغسطس القادم.

وأسقط الهلال اسم نيمار مؤخرا من قائمته المحلية وسجل بدلا منه لاعبه الجديد رينان لودي، ومن المقرر أن يعيده للقائمة بداية الموسم القادم 2024-2025.

وكان نيمار انضم إلى "الزعيم" في آب/ أغسطس الماضي في صفقة ضخمة بعقد يمتد حتى صيف 2025، بعد ستة مواسم في باريس سان جيرمان.