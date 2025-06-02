فضيحة "جنسية" تطال 3 لاعبين إيرانيين في كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ فتح الاتحاد الإيراني لألعاب القوى، تحقيقا داخليا واتخذ إجراءات انضباطية بحق 3 من أفراد البعثة المشاركة في بطولة آسيا لألعاب القوى 2025.

جاء ذلك على خلفية تورطهم اللاعبين الثلاثة في "سلوك غير لائق" على هامش البطولة في كوريا الجنوبية.

ورغم أن البيان الرسمي لم يتطرق إلى تفاصيل الاتهامات، فإن وسائل إعلام رياضية إيرانية وأخرى كورية ذكرت أن شابّة كورية تبلغ من العمر 20 عاماً اتهمت اثنين من الرياضيين ومدرباً إيرانياً بالاعتداء الجنسي داخل أحد الفنادق، حيث تم توقيفهم من قبل الشرطة الكورية للتحقيق.

ونقلت صحيفة "هانكيوره" الكورية الجنوبية أن الأفراد الثلاثة جاؤوا ضمن البعثة الإيرانية المشاركة في البطولة الآسيوية، فيما أوردت صحيفة "خبر ورزشي" الإيرانية شهادة أحد النزلاء في الفندق أكد وقوع الحادثة.

وفيما لم يصدر تعليق من السلطات القضائية الإيرانية حتى اللحظة، أكد الاتحاد أنه سيتخذ قرارات حاسمة بعد استكمال التحقيقات.

وأصدر الاتحاد الإيراني لألعاب القوى بياناً مقتضباً أقرّ فيه بوقوع "سلوك غير لائق" من قبل بعض أفراد البعثة، متعهداً بإجراء تحقيق داخلي واتخاذ إجراءات انضباطية صارمة بحق المتورطين، دون الإشارة المباشرة إلى تفاصيل الواقعة.

ونقلت صحيفة "الأخبار الرياضية" الإيرانية عن شاهد عيان من الفندق أن الشرطة الكورية داهمت المكان عقب بلاغ الفتاة، وألقت القبض على المتهمين الثلاثة، فيما أكدت صحيفة "هانكيوره" الكورية أن القضية قيد التحقيق.

وتواجه الساحة الرياضية الإيرانية موجة غضب شعبي واسعة على مواقع التواصل، وسط مطالب بالكشف عن هويات المتورطين ومحاسبتهم علناً.