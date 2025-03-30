فضيحة العيد.. "أبو برير" يخيّر إدارة "الصقور" بين الاستقالة و"السجن" على وقع دموع طفلة

شفق نيوز/ بعد الخسارة القاسية للقوة الجوية امام الشرطة برباعية نظيفة، اختلطت مشاعر جمهور الصقور بين الصدمة والحسرة عشية عيد الفطر.

وجسد المشهد شغف الجماهير وحبهم العميق لفريقهم حتى على الاطفال، حيث التقطت عدسات الكاميرا طفلة في المدرجات وهي تذرف الدموع بحرقة بعد خسارة الصقور.

من جانبه قال رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية "ابو برير": "لديكم مهلة "عطوة" الى يوم يوم الأحد المقبل، إذا لم تقدموا استقالتكم فسيكون مصيركم في السجن".

وفاز فريق الشرطة على ضيفه فريق القوة الجوية مساء الاحد برباعية نظيفة في ديربي جماهيري ضمن منافسات الجولة 25 دوري نجوم العراقي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 50 بالمركز الثاني وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 41 بالمركز الرابع.