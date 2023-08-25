"فضيحة التقبيل تتفاعل".. 55 لاعبة إسبانية يرفضن اللعب تحت إدارة روبياليس

شفق نيوز/ أعلنت اللاعبات الإسبانيات الـ23 اللواتي توجن بطلات للعالم في كرة القدم، أنهن لن يمّثلن منتخب بلادهن تحت الإدارة الحالية برئاسة، لويس روبياليس، في أعقاب فضيحة تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بكأس العالم ورفضه الاستقالة.

وقالت 55 لاعبة، الجمعة، من بينهن البطلات الـ23، في بيان: "بعد كل ما حدث خلال حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للسيدات، نريد أن نوضح أن جميع اللاعبات اللواتي وقّعن على هذا البيان لن يلبّين دعوة المنتخب الوطني إذا استمر القادة الحاليون".

والجمعة، كررت النجمة، هيرموسو، أن قبلة روبياليس، على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا لمونديال السيدات لم تكن برضاها، بعد أن رفض الأخير الاستقالة على إثر الحادثة.

وقالت في بيان: "أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي لحظة برضاي على القبلة ولم أسع بأي طريقة إلى إثارة الرئيس". ثم تابعت "لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها".

وكان روبياليس الذي تلاحقه عدة انتقادات بخصوص تصرفات غير لائقة، تقدم باعتذاره عن تقبيل هيرموسو لكنه رفض الاستقالة من منصبه وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة "اغتيالي علنا"، وذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد، الجمعة، في مدريد. وبخصوص تصرفه مع اللاعبة، قال إن ذلك كان "عفويا ومتبادلا وتوافقيا"، وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه.

وأكد "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفا "هل أن قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية".

وافتتح روبياليس الجمعية العمومية الاستثنائية باعتذار آخر يتعلق بالمشاهد التي أظهرته ممسكا بأعضائه التناسلية خلال تواجده بجانب ملكة إسبانيا، ليتيسيا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، ليل الخميس، أن روبياليس سيتقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية.