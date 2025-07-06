فضيتان وبرونزية للعراق في بطولة العالم لتنس كرة القدم

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي لتنس كرة القدم، يوم الأحد، في ختام بطولة العالم للشباب التي جرت أحداثها في دولة رومانيا بمشاركة عالمية واسعة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، صفاء صاحب، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت أقوى منافسات العالم والتي شارك فيها أبطال العالم وبضمنهم منتخبنا الذي حقق نتائج ممتازة في البطولة بعد عدة انتصارات على أبطال العالم باللعبة".

وأضاف "منتخبنا للزوجي والثلاثي أحرز الميدالية الفضية وجاء بالمركز الثاني، بينما حصل على الميدالية البرونزية وجاء بالمركز الثالث بفعالية الفردي".

وتأهل المنتخب العراقي بالزوجي، إلى المباراة النهائية لبطولة العالم للشباب بتنس كرة القدم، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بزوجي تنس كرة القدم بنتيجة 2-0 في نصف نهائي بطولة العالم للشباب.

وكان المنتخب العراقي دخل معسكراً تدريبياً في تركيا، توجه بعدها إلى جمهورية التشيك وأجرى مباريات ودية مع لاعبي المنتخب التشيكي قبل المشاركة الرسمية في رومانيا.