فضيتان وبرونزية حصيلة العراق في بطولة العالم بالكيك بوكسينغ

شفق نيوز- أبو ظبي

حصد المنتخب العراقي بالكيك بوكسينغ ثلاث ميداليات في بطولة العالم باللعبة التي اختتمت يوم السبت، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة 150 دولة وبحدود 2000 لاعب ولاعبة.

وبحسب بيان الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ ورد لوكالة شفق نيوز فقد "شارك من العراق 11 لاعباً وتألق اللاعبون محمد حسن مكي، وعبد الخالق صبيح، وشاهوز سيوان، ليحصدوا ميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة، وهو إنجاز تاريخي يحسب لرياضة الكيك بوكسينغ العراقية".

وأشار إلى أن "رئيس الاتحاد العالمي بالكيك بوكسينغ، روي بيكر، أشاد بالمستوى الكبير الذي قدمه أبناء الرافدين في بطولة العالم قائلاً: إن العراق فيه مواهب كبيرة في اللعبة".

وختم البيان بالقول إنه "نتيجة لثقل العراق بلعبة الكيك بوكسينغ عالمياً، اختار الاتحاد الدولي المدرب العراقي، هاوبير عبد الله، ضمن لجنة المدربين العالميين، وهو إنجاز آخر لرياضة الكيك بوكسينغ العراقية".