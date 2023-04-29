فضية ونحاسيتان للعراق في بطولة آسيا لـ"الكانوي"

شفق نيوز / أحرز لاعبا منتخب العراق للكانوي احمد قيس ووائل خالد، الوسام الفضي في فعالية زوجي (200 م) "K2" ضمن منافسات بطولة آسيا الجارية حالياً بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، ماجد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين تمكنا من رفع حصيلة المشاركة العراقية لوسامٍ ثالثٍ في فعالية الزوجي".

وأضاف صالح، أن "العراق بات يمتلك وساماً فضياً وآخرين نحاسيين، بعد أن أحرز لاعب المنتخب أحمد قيس الوسام النحاسي الأول في فعالية فردي (500 م) "K1"، وحصول اللاعبين وائل خالد وأمير فراس، على الوسام النحاسي في فعالية زوجي (1000 م) "K2".