فضية أولى للعراق في البطولة العربية للدراجات بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

افتتح منتخب العراق للشباب سجله بالميداليات في البطولة العربية للدراجات المقامة حالياً في السليمانية، بعد نيله الميدالية الفضية في سباق فرقي ضد الساعة لمسافة 58 كم، اليوم الأحد، خلف منتخب الإمارات الذي حصل على الذهب، بينما نال منتخب قطر البرونز.

وتألف فريق العراق من اللاعبين مصطفى صفوان وموسى علي ووصافة هشيار وصايل جنيد.

وتأتي هذه النتائج ضمن أولى فعاليات البطولة التي انطلقت صباح اليوم، وتستمر حتى 12 تشرين الأول الحالي، بتنظيم الاتحاد العراقي للدراجات.

وشهد السباق مشاركة منتخبات العراق وقطر والإمارات والبحرين، بحضور رسمي ضم عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ليلى محمد أمين، ورئيس الاتحاد العربي ياسر الدوخي، والأمين العام للاتحاد العربي أشرف محمد السيد، ورئيس الاتحاد العراقي للدراجات الدكتور علي حميد، ومدير الأمانة المالية في اللجنة الأولمبية أحمد صبري.

وأشادت ليلى محمد أمين بتنظيم البطولة في العراق، مؤكدة أن اللجنة الأولمبية كانت على قدر المسؤولية في دعم وإنجاح التظاهرة الرياضية، بينما أشار رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد إلى تجهيز ميدان السباق وفق المواصفات الدولية واعتماد جهاز الفوتوفنش لاحتساب النتائج بدقة.

وتستكمل منافسات البطولة يوم غد الاثنين بثلاثة سباقات، تشمل سباق فرقي ضد الساعة لفئة الشابات لمسافة 15 كم، وسباق فرقي ضد الساعة للسيدات دون 23 عاماً لمسافة 20 كم، وختام منافسات اليوم بسباق فرقي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 25 كم.