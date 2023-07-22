فضية للعراق في بطولة كوستناي الدولية بالملاكمة للشباب بكازخستان

شفق نيوز/ حصل لاعب منتخب العراق الوطني للشباب ونادي الإتصالات الرياضي بالملاكمة عباس قاسم حمدان، على المركز الثاني في ختام بطولة كوستناي الدولية اليوم السبت، والتي ضيفتها دولة كازخستان.

وخسر الملاكم العراقي عباس قاسم حمدان أمام اللاعب صاحب الأرض والجمهور الكازخي في النزال النهائي والاخير من البطولة ليتوج بالمركز الثاني ويحصل للعراق على ميدالية فضية تضاف الى سجلات الملاكمة العراقية.

ويعد عباس حمدان من اللاعبين الشباب البارزين الذي يتوقع له مستقبل واعد وهو أحد ملاكمي نادي الاتصالات الرياضي والذين مثلوا المنتخب العراقي في محافل خارجية عديدة.