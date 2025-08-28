فضية عراقية في افتتاح البطولة العربية للسباحة بالمغرب

شفق نيوز- الرباط

انطلقت يوم الخميس، النسخة الرابعة من البطولة العربية للسباحة وكرة الماء والمياه الحرة في المسبح الأولمبي بالدار البيضاء في المغرب.

وتوج السباح العراقي محمد صادق بالوسام الفضي في فعالية 50 متر صدر ضمن فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية الرابعة المقامة في المغرب والتي شهدت حضور رئيس الاتحاد العراقي خالد گبيان.

وشهدت هذه النسخة، مشاركة 400 سباح يمثلون 19 دولة عربية بضمنها العراق.

يشار إلى أن النسخة الثالثة، التي أقيمت بمصر، توج بها المنتخب المصري بحصوله على 173 ميدالية متنوعة، من بينها 88 ذهبية، كما توجت بجميع الكؤوس لمختلف المراحل السنية للرجال والسيدات في السباحة القصيرة والغطس.