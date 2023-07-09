فضية جديدة للعراق بعد الاطاحة بمصارع سعودي في دورة الجزائر

شفق نيوز/ تمكن المصارع العراقي "علي ماجد الكعبي" من تحقيق الفوز على المصارع السعودي "ابراهيم محمد" ليحرز فضية الدورة العربية للمصارعة بوزن 97 كغم .

وأعرب رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم عن سعادته بالنتائج الكبيرة التي حققها ابطال العراق في نزالات الدورة الرياضية العربية وخطفهم بكل جدارة واستحقاق أوسمة التفوق وسط مشاركة عربية كبيرة .

وأكد عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، ان هذا الانجاز هو أقل ما يمكن تقديمه للجماهير الرياضية في العراق التي تنتظر النتائج الجيدة في لمنافسات.

وخطف مصارعو العراق أنظار واهتمام القائمين على نزالات الدورة الرياضية العربية المقامة حاليا في الجزائر بعد أن تمكن المصارع "سجاد عباس مكسر" من الحصول على أول ذهبية للعراق في الدورة العربية بوزن 55 كغم، وعزز شقيقه "كرار عباس" رصيد العراق من الأوسمة بعد حصوله على الوسام الفضي بوزن 63 كغم.

وفي وزن 72 كغم أحرز المصارع "طه ياسين" الوسام الفضي، فيما توج "علي مكسر" بالوسام البرونزي بوزن 82 كغم، واختتم مسلسل الأوسمة "علي ياسين" بإحرازه برونزية وزن 130 كغم، واخيرا أحرز المصارع "علي مجيد الكعبي" الوسام الفضي بوزن 97 كغم .