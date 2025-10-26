فضية جديدة للعراق بالمواي تاي وزن 51 كغم في دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- المنامة

حقق لاعب منتخب العراق للمواي تاي، رضا قيصر، يوم الأحد، الميدالية الفضية في نهائي 51 كغم لفئة 14-15 سنة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة في البحرين.

وشهد النهائي مباراة قوية ومثيرة، حيث انتهت بنتيجة 28-29 لصالح اللاعب الأوزبكي أسدبيك توردبويف، ما يعكس المنافسة الشديدة والمستوى الفني المرتفع الذي قدمه لاعب المنتخب العراقي رضا قيصر.

وجاءت النتيجة عكس مجريات اللقاء الذي سيطر على معظم أوقاته البطل العراقي الشاب رضا قيصر لينتهي اللقاء بفارق نقطة وحيدة، مضيفاً ميدالية فضية ثانية لرصيد العراق بعد اللاعب العراقي عبد الله أسامة الذي حصد فضية أيضاً.

وبهذا ارتقى العراق ستة مراكز في الترتيب العام للبطولة على إثر نتائج ابطال المواي تاي.