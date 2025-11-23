فضية جديدة للدفاع الجوي العراقي في بطولة غرب آسيا للأندية

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الدفاع الجوي العراقي، مساء اليوم الأحد، عن حصوله على المركز الثاني بالميدالية الفضية للعبة الجودو في بطولة غرب آسيا للأندية للناشئات.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبة النادي داليا الجبوري حصلت على المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية في منافسات وزن +70 كغم، ضمن بطولة غرب آسيا للناشئات المقامة في العاصمة الأردنية عمان".

وأضاف أن "الجبوري قدمت أداءً مميزاً اتسم بالقوة والتركيز الأمر الذي عزز مكانتها كإحدى أبرز لاعبات الفئة، ومنح فريق الدفاع الجوي إضافة جديدة في سجله المتصاعد من الإنجازات خلال البطولة".

وأكد أن "النادي يواصل حضوره الواضح عبر مشاركاته في مختلف الأوزان، وهو قادر على المنافسة وصناعة النتائج في أكبر البطولات الإقليمية، وسط ‘شادة واسعة بالجهود المبذولة من إدارة النادي والكوادر الفنية والإدارية التي تعمل على إظهار الفريق بصورة مثالية".