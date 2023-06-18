"أفضل نسخة".. الأردن يشيد بتنظيم "غرب آسيا" في العراق: نغادر مرفوعي الرأس

شفق نيوز / عبّر مدربُ منتخب إيران الأولمبيّ رضا عنايتي، يوم الأحد، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي بطولةِ غرب آسيا للمنتخباتِ الأولمبيّة المقامة في العراق، فيما أشاد مدرب الأردن عبد الله أبو زمع، بتنظيم البطولة.

جاء ذلك خلال مؤتمرين صحفيين لمدربي إيران والأردن، بعد الأولمبي الإيراني على نظيره الأردني، بركلات الحظ الترجيحيّة، في المباراة التي أقيمت على ملعبُ المدينة في العاصمة بغداد، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال عنايتي، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إن "المنتخب الإيراني قدّم مباراةً جيدةً رغم قصر الفترة بين مباراةٍ وأخرى"، مشيداً بـ"الروحِ العالية التي بذلها اللاعبون داخل أرضيةِ الملعب".

من جانبه، أهدى حارسُ مرمى إيران، خالد آبادي، هذا الفوزَ إلى كل الشعب الإيراني، مردفاً بالقول: "لم يأتِ الفوز، إلا بتظافرِ جُهودِ الجميع".

في المقابل، ذكر مدربُ منتخب الأردن، عبد الله أبو زمع، أن "المنتخبَ الأردنيّ قدّم في هذهِ البطولة مستوى جيداً قياساً بقوةِ المنتخباتِ المشاركة، وكان الأقربَ للتأهل إلى المباراة النهائيةِ لولا الخسارة في ركلات الترجيح".

وأضاف أبو زمع، أن "هذه المجموعة التي شارك فيها، هي النواةُ للمستقبل، فقد قدّم اللاعبون مستوياتٍ رائعةً في هذه البطولة"، مختتماً حديثه بالقول، إن "هذه النسخة من البطولةَ، قد تكون واحدةً من أفضل البطولات تنظيماً، من جميع النواحي".