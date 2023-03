"أفضل من ميسي".. روبوت يلعب في بطولة دولية لكرة القدم

شفق نيوز/ من المقرر أن يشارك روبوت يلعب كرة القدم في بطولة دولية في وقت لاحق من هذا العام - ويقول الخبراء "إنه" أفضل من ليونيل ميسي.

ويمكن للروبوت الذي يبلغ طوله 4 أقدام و8 بوصات، والمسمى Artemis، المشي والقفز، وهو من بين الروبوتات الثلاثة الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي لديها القدرة على الجري.

ويشير باحثون من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس (UCLA) إلى Artemis باعتباره النموذج لـ "روبوت يفوق ميسي في كرة القدم".

وقال دينيس هونغ، مدير مختبر الروبوتات والآليات: "نحن متحمسون للغاية لإخراج Artemis للاختبار الميداني هنا في UCLA ونرى أن هذه فرصة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لجمهور أوسع بكثير".

وسيُظهر الروبوت ذو الحجم البشري مهاراته الكروية كمنافس في مسابقة RoboCup23 الفرنسية في يوليو.

وسجل الخبراء مسيرة Artemis بسرعة قياسية بلغت 2.1 م/ث أثناء الاختبارات ومنذ ذلك الحين أخذوه في نزهات حول الحرم الجامعي كجزء من جهود التحضير.

وستشهد RoboCup23 اجتماع 2500 متنافس يمثلون 45 دولة للمشاركة في عدد من التحديات المتعلقة بكرة القدم.

ويمكن للروبوتات من جميع الأحجام المشاركة في بطولات الدوري المختلفة، مع دوري "صغير الحجم" مصمم لروبوتات بارتفاع خمسة بوصات ودوري بشري لمن يبلغ طولهم مثل الأطفال والمراهقين والبالغين.

واقترح مخترع الكأس، هيرواكي كيتانو، منذ ما يقرب من 30 عاما، أن الروبوتات ستكون قادرة على اللعب في الميدان مع البشر بحلول عام 2050.

وسيتم اختبار قدرات كرة القدم Artemis بقوة أكبر في الأسابيع المقبلة بالإضافة إلى قدرته على النهوض من الأرض وحمل الأشياء.

