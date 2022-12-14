"فشل الجهاز الطبي في إنقاذه"..  مصر تحقق بوفاة لاعب خلال مباراة كرة قدم

شفق نيوز/ أثارت وفاة لاعب مصري خلال مباراة لكرة القدم بدوري الدرجة الثالثة، حالة كبيرة من الجدل الممزوج بالحزن، بعد فشل الجهاز الطبي في إنقاذه، مما دفع وزارة الرياضة المصرية لتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

وخلال مباراة جمعت ناديي مطروح والسلوم بالقسم الثالث للدوري المصري، على ملعب مركز شباب محافظة مطروح، شمالي القاهرة، سقط اللاعب سامي سعيد، قبل انتهاء المباراة بـ15 دقيقة.

وفشل الجهاز الطبي لناديه في إنقاذه مما دفع الحكم لإلغاء المباراة، وتم نقل اللاعب لمستشفى مطروح العام، لكنه فارق الحياة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، محمد شاذلي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" الإمارتي، إنه "حسب المعلومات المتوفرة عن اللاعب، فإنه كان معتزلا لمدة 10 سنوات، وعاد للعب في تلك المباراة التي توفي خلالها، عن عمر ناهز 44 عاما".

وأضاف أن "وزارة الرياضة حتى اللحظة لم تتلق أية تقارير طبية عن أسباب وفاة اللاعب، لكن تقارير إعلامية قالت إنه ابتلع لسانه"، موضحا أنه حسب مقاطع الفيديو المنتشرة، فإن "اللاعب لحظة سقوطه لم يكن قريبا من الكرة ولم يتعرض لأي احتكاك من زملائه، لكن التحقيقات ستكشف كل شيء".

وأكد شاذلي، أن وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، "فور علمه بما حدث، أمر بتشكيل لجنة للتفتيش باتحاد الكرة المصري، والتحقيق في ملابسات وفاة اللاعب".

وأوضح أن "اللجنة تضم قانونيين ومختصين بالرقابة والمعايير، لمراجعة الاشتراطات التي اعتمدها اتحاد الكرة لإقامة المباراة، ومدى توافر الاشتراطات الصحية وسيارات الإسعاف والأجهزة الطبية القادرة على التعامل السريع مع تلك المواقف".

وأشار المسؤول المصري إلى "وجود بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة للإشراف على مباريات دوري الدرجة الثالثة مثل الدرجة الأولى والثانية"، وإلى "وجود نفس التأمين أيضا من وزارة الداخلية".

وأوضح أنه "من المفترض أن تنهي اللجنة تحقيقاتها في وقت قصير، ليتم إعلان التفاصيل"، مشددا على أنه "لو كان هناك أي تقصير فسيتم اتخاذ اللازم".