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فريق نفط ميسان للكرة يضم رسميا محترفاً من ساحل العاج

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-14T07:07:07+0000
فريق نفط ميسان للكرة يضم رسميا محترفاً من ساحل العاج

شفق نيوز/ اعلن المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان يوم الأحد عن وصول المحترف الجديد الكسندر يولي من ساحل العاج لمحافظة ميسان والتحاقه بفريق نفط ميسان.

وقال يحيى زغير رئيس نادي ميسان لوكالة شفق نيوز، ان اللاعب الكسندر التحق بتدريبات الفريق وسيكون اضافة جيدة مع زملائه في الفريق ، مبينا ان التعاقد تم تصديقه في وقت بالتطبيعية بعد ان انجزت خطواته عبر المراسلات.

وبين ان اللاعب يشغل مركز قلب الدفاع وسيرتدي الرقم 19 ، وسيمثل نفط ميسان في لقائه امام النجف ضمن الجولة 24 الثلاثاء المقبل .

وكان فريق نفط ميسان خاض مباراته الاخيرة ضمن الجولة 23 امام السماوة وحقق الفوز بهدفين لهدف وكانت المباراة سببا باستقالة مدرب السماوة شاكر محمود وتسمية سمير كاظم خلفا له .

ويحتل فريق نفط ميسان المركز السابع برصيد 32 نقطة بعد انتهاء الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز .

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