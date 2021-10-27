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فريق نفط ميسان: رفعنا شعار الفوز على الزوراء في اللقاء المرتقب

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-27T19:02:10+0000
فريق نفط ميسان: رفعنا شعار الفوز على الزوراء في اللقاء المرتقب

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، احمد سالم، مساء اليوم الاربعاء، مباراة فريقه أمام نادي الزوراء في الجولة السابعة من الدوري الممتاز بانها "تحدٍ للجميع" من اجل الظفر بنتيجتها وتحقيق العلامة الكاملة.

وقال سالم لوكالة شفق نيوز، إن المباراة مع الزوراء "تحدٍ ومحكٍ حقيقي لفريق نفط ميسان ولكنها ليست صعبة، ولقد رفعنا شعار الفوز باعتبار أن اللقاء سيجري على ارض ملعب وجمهور فرسان المملكة".

واضاف ان "نفط ميسان يسير بالاتجاه الصحيح بعد فوزه على نادي سامراء في الجولة الماضية"، لافتاً الى "اهمية نسيان تلك المباراة رغم الفوز بها والتفكير في القادم ومواصلة تحقيق النتائج الايجابية".

واوضح سالم، ان "الشوط الاول في المباراة مع سامراء كانت الافضلية لنفط ميسان، ولكن في الشوط الثاني تراجع الاداء"، مسترسلاً بان "المهم تحقيق النقاط الثلاث لتكون حافزاً لمباراة نفط ميسان امام النوارس".

وسيلعب نادي نفط ميسان مع نادي الزوراء في تصفيات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للموسم الحالي، يوم السبت المقبل، بين جمهوره في ملعب ميسان الاولمبي.

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