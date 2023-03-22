فريق نسوي جنوبي يحرز لقب بطولة العراق بالبيسبول

شفق نيوز / فاز فريق الديوانية النسوي، اليوم الأربعاء، بمنافسات بطولة العراق للنساء بالبيسبول التي اقيمت على ملاعب وزارة الشباب والرياضة في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي بالبيسبول علي البلداوي لوكالة شفق نيوز إن "البطولة التي أقيمت على ملاعب وزارة الشباب والرياضة، واستمرت 3 أيام، شاركت فيها ستة منتخبات من كافة انحاء العراق وهي الديوانية والعمارة ونينوى وكركوك ومنتخب بغداد الكرخ، وبغداد الرصافة".

وأضاف البلداوي أن "البطولة شهدت تنافساً بين الفرق المتبارية وقد تمخضت البطولة المذكورة عن فوز منتخب الديوانية بالمركز الأول، ومنتخب ميسان بالمركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب منتخب نينوى".

وأوضح البلداوي ان "اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية والجاهزية التامة من الناحيتين البدنية والفنية والتي مكنتهم من تقديم افضل ما لديهم في المنافسة المذكورة".