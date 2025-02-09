فريق مغمور يطيح بليفربول خارج كأس الاتحاد الإنكليزي

شفق نيوز/ حقق فريق بليموث أرجايل مفاجأة مدوية بإقصاء ضيفه ليفربول من كأس الاتحاد الإنكليزي بنتيجة 1-0، يوم الأحد، في إطار منافسات الدور الرابع.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ريان هاردي، من ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليعبر الفريق الناشط بدوري البطولة "تشامبيونشيب" إلى الدور التالي على حساب الريدز.

ودخل ليفربول المباراة بمزيج من العناصر الشابة والاحتياطية، حيث فضل المدرب الهولندي أرني سلوت إراحة بعض العناصر الأساسية، مستبعداً محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، أليكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون من القائمة.

وتلقى بليموث هدية من إيليوت الذي ارتكب هفوة قاتلة بالتصدي بيده لكرة داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، سجل منها هاردي هدف التقدم.