فريق مصافي الوسط للكرة الشاطئية العراقي في المركز 58 عالمياً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم السبت، عن حصول فريق نادي مصافي الوسط لكرة القدم الشاطئية على المركز 58 في تصنيف منظمةِ الكرة الشاطئية عبر العالم (BSWW).

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق مصافي الوسط حاز على هذا المركز من بين 161 نادياً عالمياً.

بدوره هنّأ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد، عدنان درجال، للهيئة الإداريةِ والملاك التدريبي ولاعبي فريق الشاطئية لتحقيقهم "هذا التطور الذي يدلُ على النهجِ السليم الذي تتبعه الإدارةُ لإعدادِ فرقها الرياضيّة بالشكلِ الأمثل الذي يقودها لمنصات التتويج".

وأضاف "نتطلعُ إلى استثمارِ تواجد فريق المصافي مع الفرقِ المُميزة العالميّة لحصد النجاحِ في البطولاتِ الدوليّة المقبلة".