فريق أمريكي ينضم إلى ميسي ورفاقه للعب في السعودية

شفق نيوز/ يضع فريق دي سي يونايتد الأميركي، اللمسات الأخيرة على خططه لإجراء جزء من معسكره التحضيري للموسم الكروي المقبل في السعودية، بحسب ما كشفه أشخاص مطلعون لصحيفة "واشنطن بوست".

وسينضم دي سي يونايتد، الممارس بالدوري الأميركي لكرة القدم، إلى فريق إنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإقامة معسكر تدريبي ومباريات استعراضية في المملكة.

وكشف أحد الأشخاص المطلعين على ترتيبات الرحلة، إنه من المحتمل أن تتزامن زيارتا الفريقين، لكنهما لن يخوضا مباراة مباشرة.

ورفض مسؤولو الفريق التعليق على التقرير، بحسبما أفادت واشنطن بوست.

وأمضى يونايتد الجزء الأكبر من معسكريه التدريبيين السابقين في جنوب كاليفورنيا، ويرتقب أن يدخل المنافسة خلال العام الجاري، بخوض استعدادات بالسعودية قبل الانتقال إلى جنوب فلوريدا لمواصلة تحضيراته لمباراته الافتتاحية التي تقام في 24 فبراير القادم.

وأعلن إنتر ميامي عن خططه للسعودية في 11 ديسمبر، كاشفا عن مشاركته في كأس موسم الرياض إلى جانب ناديي الهلال والنصر السعوديين في كأس موسم الرياض.

ويخوض ميسي ورفاقه مباراتين وديتين في السعودية بمواجهة النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة" والهلال (بين 29 يناير والأول من فبراير)، قبل أن يسافر إلى هونغ كونغ فطوكيو.

ووفقا لواشنطن بوست، ليس من الواضح عدد المباريات التي سيجريها يونايتد ومن سيواجه، ولكن بالنظر إلى المسافة المقطوعة، تقول الصحيفة إن من المحتمل أن يلعب مباراتين أو ثلاث.