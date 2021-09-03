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فريق أمانة بغداد يتوّج بطلاً لأندية العراق للمصارعة

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-03T06:08:15+0000
فريق أمانة بغداد يتوّج بطلاً لأندية العراق للمصارعة

شفق نيوز/ توّجَ فريق أمانة بغداد للمصارعة الحرة بلقب بطولة اندية العراق التي اختتمت منافساتها الخميس في مدينة زاخو.

وتربع مصارعو بغداد على عرش المسابقة المحلية جاءَ بعد منافسة ساخنة وقوية مع لاعبي فريقي نفط البصرة والشرطة الذين يمتلكون لاعبين إيرانيين على مستوى عالٍ.

وحققَ لاعبو أمانة بغداد اللقب، واكتفى فريق نفط البصرة بإحراز مركز الوصافة، فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق الشرطة.

وقالَ مشرف الفريق، احمد عزت الموسوي: إن رئيس الهيئة الادارية "فلاح المسعودي" اتصل بالوفد مباركاً لهم إحراز اللقب، مثمناً جهود رئيس الوفد عضو الإدارة ( ازاد نامق ) والجهاز الفني بقيادة المدرب الكبير ( عبد الرحمن بريسم ) وملاكه المساعد واللاعبين، بتحقيق الفوز وإحراز كأس البطولة.

وأضافَ الموسوي: ان ما تحقق من إنجاز يضاف إلى الانجازات العديدة التي تحققها فرق النادي وبمختلف الألعاب، والتي جاءت بدعمٍ ومتابعة مستمرة ويومية من السيد رئيس النادي ( فلاح المسعودي ).

مختتماً حديثه: أن الجهاز الفني واللاعبين قاموا بإهداء كأس البطولة إلى روح الفقيد المدرب ( محمد جبر ) الذي كان مثالاً للإنسان المخلص لناديه.

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