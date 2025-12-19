فريق أمانة بغداد بطل العراق بالمصارعة الحرة

شفق نيوز- بغداد

توج فريق نادي أمانة بغداد، يوم الجمعة، بلقب بطولة أندية العراق بالمصارعة الحرة لفئة المتقدمين.

وأشار اتحاد المصارعة العراقي المركزي الذي نظم البطولة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن فريق أمانة بغداد جمع 235 نقطة، متقدماً على فريق نادي الشرطة الذي حل في المركز الثاني برصيد 159 نقطة، فيما جاء فريق نادي الرد السريع في المركز الثالث محققاً 144 نقطة.

وجرت نزالات البطولة على قاعة الاتحاد العراقي للمصارعة في ملعب الشعب الدولي، وسط حضور جمهور غفير من محبي اللعبة.

وشهدت المنافسات مستوى فنياً عالياً، واتسمت النزالات بالندية والإثارة، ما عكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة المصارعة الحرة على مستوى الأندية العراقية.