فريق كرة قدم عراقي يطالب بتغيير موعد مباراته: لا نجيد اللعب ليلاً

شفق نيوز/ طالب نادي السماوة الرياضي، بإعادة موعد مباراة فريقه الكروي أمام الميناء في دوري الدرجة الأولى، إلى توقيتها السابق لكون لاعبيه لا يجيدون اللعب ليلاً.

وقال رئيس النادي سعد عزيز جبار، في كتاب موجه إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "تم تبليغنا بموعد مباراتنا مع نادي الميناء يوم الجمعة الساعة التاسعة والنصف مساء علماً أن المباراة محددة بالوقت الثالثة عصراً، علماً أن الفريق غير متمرس باللعب ليلاً".

ودعا إلى "تغيير الوقت إلى الوقت السابق (الثالثة عصراً) كونه يؤثر على مستوى الفريق".

ويوم أمس الاثنين، قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، تغييرَ توقيت مباراتين في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنة المسابقات قررت تغيير توقيت مباراة الميناء والسماوة ضمن مبارياتِ الجولةِ السابعة عشرة لدوري الدرجة الأولى من الساعةِ الثالثة عصراً إلى الساعةِ التاسعة والنصف مساءً من اليوم نفسه".

كما قررت اللجنة "تغيير توقيت مباراة شباب نادي الميناء مع شباب نادي الديوانيّة ضمن الجولةِ الخامسة لدوري شباب المُمتاز من الساعةِ الثالثة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً من اليوم نفسه أيضاً"، مبينة أن "التغيير جاء لأن التوقيت السابق للمباراتين لا تتناسب مع وضع اللاعبين في شهر رمضان المبارك".