سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فريق طبي يشخص إصابة الحارس مصطفى سعدون بفيروس بالدماغ

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-22T08:49:51+0000
فريق طبي يشخص إصابة الحارس مصطفى سعدون بفيروس بالدماغ

شفق نيوز/ كشف الفريق الطبي المسؤول عن حالة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون، عن طبيعة إصابته التي تعرض لها، وأرقدته في المستشفى منذ أيام.

وأبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، إن الفحوصات الاولية اكدت عدم اصابة الحارس بـ جلطة دماغية و إنما أصيب بفيروس في الدماغ.

ورفض المصدر إعطاء تفاصيل أكثر.

وكان المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي، ذكر في وقت سابق، قبل الشروع في الوحدة التدريبية ليوم الإثنين الماضي، فوجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشياً عليه، وعلى الفور سارع الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وبعدها تم نقله لأقرب مشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئياً بأنها جلطة دماغية مفاجئة.

من جانبها أكدت ادارة نادي النفط، ان وزير الشباب والرياضة اوعز بتشكيل لجنة طبية على مستوى عال لمتابعة حالة حارس مرمى النفط مصطفى سعدون .

وقال مشتاق كاظم امين سر النادي لوكالة شفق نيوز ان اللجنة الطبية تضم كبار الاطباء بينهم الدكتور علي الشالجي والدكتور منير خماس وذلك للأشراف المباشر على حالة الحارس مصطفى سعدون.

وبين انه كان بالامكان نقل الحارس مصطفى لاي دولة لكن الاطباء نصحوا بان اي حركة سيفقد بها حياته، مبينا انه في ضوء ذلك وخلال زيارة الوزير درجال الحارس مصطفى امس قرر الكابتن عدنان تشكيل لجنة من كبار الاطباء المختصين في العراق لاتخاذ القرار المناسب لانقاذ حياة الحارس مصطفى .

واشار كاظم الى ان درجال اتفق مع وزير الصحة لتشكيل اللجنة، مبينا ان الطبيب الذي اشرف على حالة اللاعب مصطفى اكد بانه في حال تجاوزه 72 ساعة فانه سيجتاز المحنة وينجو من موت محقق .

related

العراق يفوز على ايران بهدف قاتل ويتصدر مجموعته

Date: 2019-11-14 17:55:02
العراق يفوز على ايران بهدف قاتل ويتصدر مجموعته

اعتذار مفاجئ لمهاجم المنتخب العراقي والاتحاد "مصدوم"

Date: 2019-09-30 17:38:08
اعتذار مفاجئ لمهاجم المنتخب العراقي والاتحاد "مصدوم"

فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

Date: 2019-06-20 12:46:22
فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

فوز القوة الجوية وأمانة بغداد على الكهرباء والكرخ بدوري القدم العراقي

Date: 2019-10-21 16:51:57
فوز القوة الجوية وأمانة بغداد على الكهرباء والكرخ بدوري القدم العراقي

مان ستي بطلا للدرع الخيرية بركلات الترجيح على ليفربول

Date: 2019-08-04 19:08:44
مان ستي بطلا للدرع الخيرية بركلات الترجيح على ليفربول

انتصار ساحق للشرطة العراقي على نواذيبو الموريتاني

Date: 2019-11-25 19:47:58
انتصار ساحق للشرطة العراقي على نواذيبو الموريتاني

وزير الشباب والرياضة يتبنى حل قضية الراحل أحمد راضي

Date: 2021-03-21 20:02:14
وزير الشباب والرياضة يتبنى حل قضية الراحل أحمد راضي

برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

Date: 2020-12-01 11:53:05
برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم