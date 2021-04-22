فريق طبي يشخص إصابة الحارس مصطفى سعدون بفيروس بالدماغ

شفق نيوز/ كشف الفريق الطبي المسؤول عن حالة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون، عن طبيعة إصابته التي تعرض لها، وأرقدته في المستشفى منذ أيام.

وأبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، إن الفحوصات الاولية اكدت عدم اصابة الحارس بـ جلطة دماغية و إنما أصيب بفيروس في الدماغ.

ورفض المصدر إعطاء تفاصيل أكثر.

وكان المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي، ذكر في وقت سابق، قبل الشروع في الوحدة التدريبية ليوم الإثنين الماضي، فوجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشياً عليه، وعلى الفور سارع الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وبعدها تم نقله لأقرب مشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئياً بأنها جلطة دماغية مفاجئة.

من جانبها أكدت ادارة نادي النفط، ان وزير الشباب والرياضة اوعز بتشكيل لجنة طبية على مستوى عال لمتابعة حالة حارس مرمى النفط مصطفى سعدون .

وقال مشتاق كاظم امين سر النادي لوكالة شفق نيوز ان اللجنة الطبية تضم كبار الاطباء بينهم الدكتور علي الشالجي والدكتور منير خماس وذلك للأشراف المباشر على حالة الحارس مصطفى سعدون.

وبين انه كان بالامكان نقل الحارس مصطفى لاي دولة لكن الاطباء نصحوا بان اي حركة سيفقد بها حياته، مبينا انه في ضوء ذلك وخلال زيارة الوزير درجال الحارس مصطفى امس قرر الكابتن عدنان تشكيل لجنة من كبار الاطباء المختصين في العراق لاتخاذ القرار المناسب لانقاذ حياة الحارس مصطفى .

واشار كاظم الى ان درجال اتفق مع وزير الصحة لتشكيل اللجنة، مبينا ان الطبيب الذي اشرف على حالة اللاعب مصطفى اكد بانه في حال تجاوزه 72 ساعة فانه سيجتاز المحنة وينجو من موت محقق .