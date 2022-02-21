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فريق سيدات القوة الجوية يدك مرمى الدفاع الجوي برباعية نظيفة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-21T15:49:59+0000
فريق سيدات القوة الجوية يدك مرمى الدفاع الجوي برباعية نظيفة

شفق نيوز/ تمكن فريق سيدات نادي القوة الجوية يوم الاثنين، من الفوز على فريق سيدات الدفاع الجوي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة "سوكا" بسباعي كرة القدم للنساء. 

وسجلت أهداف المباراة الاربعة اللاعبة زينب عباس سوبر هاتريك، ليرفع فريق نسوة القوة الجوية رصيده للنقطة التاسعة.

يشار إلى أن فريق القوة الجوية النسوي سيواجه الزوراء يوم الأربعاء المقبل في ختام مبارياته على ملعب الاتحاد منتدى جميلة.

وتجري يوم غد الثلاثاء مباراة ضمن المنافسات ذاتها  بين فريق الزوراء النسوي وفريق بلادي لحساب الجولة الثالثة من بطولة "سوكا" بسباعي كرة القدم للنساء على ملعب الاتحاد منتدى جميلة عند الساعة الثالثة ظهرا.

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