فريق سامراء يحقق أول فوز له بالدوري الممتاز والديوانية يعادل الكهرباء

شفق نيوز/ حقق فريق نادي سامراء لكرة القدم أول فوز له بعد "صيام" استمر لاثنين وعشرين جولة في الدوري الممتاز، فيما تعادل فريقا الديوانية والكهرباء، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز.

وفاز فريق سامراء في ملعبه على ضيفه نادي القاسم بنتيجة 3-2، وهو أول فوز لسامراء بعد نتائج مخيبة لآمال جمهوره.

وبهذه النتيجة رفع سامراء رصيده للنقطة 9 بالمركز الأخير، فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 25 بالمركز الثالث عشر.

وفي المباراة الأخرى بين فريق الديوانية وضيفه الكهرباء، والتي انتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.

وجاء هدف الديوانية في الدقيقة 17 من زمن الشوط الاول عن طريق محمد جمعة، وجاء هدف التعديل للكهرباء عن طريق مهيمن سليم في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 17 بالمركز الثامن عشر، كما رفع الكهرباء رصيده للنقطة 29 بالمركز العاشر.