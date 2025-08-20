فريق دهوك يحقق الفوز على منتخب شباب العراق تجريبياً

شفق نيوز- بغداد

تمكن فريق دهوك لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، من تحقيق الفوز على منتخب شباب العراق في مباراة تجريبية.

وأقيمت المباراة اليوم في ملعب هندرين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وانتهت لصالح دهوك بنتيجة 2-1، وهي ضمن استعدادات منتخب الشباب لبطولة الخليج الأولى للشباب.

وتعد مباراة الثانية للفريقين حيث انتهت المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين.

ويخوض منتخب الشباب مباراة ودية ثالثة وأخيرة أمام فريق نفط ميسان نهاية الأسبوع الجاري.

ويغادر وفد المنتخب إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب بنسختها الأولى التي تستضيفها مدينة أبها السعودية الشهر الجاري.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة B إلى جانب منتخبات عمان والبحرين ومصر في بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً التي تقام للفترة من 28 آب/ أغسطس الجاري وحتى 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.