فريق جوجيتسو الحدود يحصد 6 اوسمة ملونة في بطولة عالمية

شفق نيوز/ حصد فريق نادي الحدود للجوجيتسو، يوم السبت، ستة أوسمة ملونة في بطولة اندية العالم للمحترفين المقامة في مدينة اسطنبول التركية.

وذكر نادي الحدود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لاعبيه فازوا بثلاثة أوسمة ذهبية، وواحد فضي، واثنان برونزيان، في مختلف الأوزان.

وبين أن اللاعبين مهند حسن بوزن 94 كغم، ووضاح عليوي بوزن 62 كغم، ومحمود ياسين بوزن 69 كغم، فاز كل منهم بوسام ذهبي.

وأشار إلى أن اللاعب مرتضى كمال بوزن 120 كغم فاز بوسام فضي، فيما فاز اللاعبان انور عز الدين بوزن 77 كغم، ووسام جبار بوزن 85 كغم، فاز كل منهما بوسام نحاسي.

يشار الى ان البطولة شهدت مشاركة اكثر من 800 لاعب، وحل فيها الحدود تاسعاً في جدول الترتيب النهائي للبطولة من اصل 28 نادياً مثلوا مختلف قارات العالم.