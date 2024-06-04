‏فريق الموصل يقترب من التأهل للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ ‏اقترب نادي الموصل من التأهل للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بعد الفوز على ضيفه نادي الحشد الشعبي.

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن فريق الموصل تمكن من التغلب على نادي الحشد الشعبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب عقرة حيث يعتبر ملعب الموصل.

وبين المراسل أن هدفيّ المباراة الأول والثاني سجلها للموصل اللاعب ماجد عرب في الدقيقة 36 و55، فيما سجل للموصل حسين علي رشيد الهدف الثالث في الدقيقة 82، وسجل اللاعب بصرة محمد الهدف الوحيد للحشد في الدقيقة 47.

وبهذا الفوز يتصدر نادي الموصل فرق مجموعته المؤهلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد سبعة نقاط ولم يتبقى له إلا مباراة واحدة مع نادي الفرات في الناصرية ويكفيه التعادل للتأهل إلى الدوري العراقي الممتاز.