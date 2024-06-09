فريق الموصل يتأهل إلى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي الموصل إلى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، على الرغم من خسارته أمام نادي الفرات.

وجرت المباراة في ملعب الناصرية بمحافظة ذي قار، وانتهت لصالح فريق الفرات بنتيجة 2-1.

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريق الموصل تقدم في الشوط الأول بهدف عن طريق اللاعب سامر محمد، ثم تمكن الفرات من تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

ورغم هذه الخسارة إلا أن فريق الموصل حافظ على صدارة مجموعته بفارق الأهداف والمواجهات عن الفرات، فيما حل ثالثاً نادي الحشد الشعبي.